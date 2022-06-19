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Politico рассказало об отправке Пентагоном на Украину еще четырех РСЗО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Angelo Mejia
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Пентагон собирается отправить украинским военным еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом 18 июня написало в своей статье Politico со ссылкой на источники в американском минобороны.

Выдать залпом: что значат поставки Киеву американских РСЗО
И какие условия США выдвинули Украине для получения этих систем

«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», — передает издание слова источника.

В статье также сообщается, что в случае отправки этой помощи Киеву, количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем у украинской стороны увеличится вдвое. Соединенные Штаты уже направляют на Украину четыре РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров, и боеприпасы к ним.

При этом информация об отправке дополнительных РСЗО у собеседников газеты разная: один называет вопрос решенным, другой говорит, что это решение еще не окончательное.

Еще один источник сообщает, что администрация США рассчитывает одобрить ряд дополнительных HIMARS в предстоящем пакете, однако уточняет, что окончательное количество вооружений может измениться в последнюю минуту.

Politico также пишет, что несмотря на удвоение поставок HIMARS, Киев считает, что стране нужно гораздо больше таких систем, а также боеприпасы большей дальности. Так, депутат украинского парламента Александра Устинова заявила газете, что Украина просила в 10 раз больше РСЗО у Запада, иначе, сказала она, «это просто игра в пинг-понг с артиллерией».

16 июня постпред при НАТО Джулианна Смит рассказала, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью. По словам Смит, многие страны уже отдали украинской стороне «практически всё, что у них было» и обеспокоены истощением своих военных запасов.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает. Говоря о поставках артиллерии, Путин отметил, что речь, судя по всему, также идет о восполнении утраченного.

О поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева. В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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