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Губернатор Алиханов назвал незаконным ограничение Литвой транзита товаров в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в России незаконны и будут иметь «далекоидущие последствия» для Евросоюза (ЕС). Об этом он сказал в видео, размещенном 18 июня в Telegram-канале.

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«Мы будем добиваться пересмотра разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций. Это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения», — сообщил он.

По словам Алиханова, в соответствии с соглашениями России и ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) стороны договорились обеспечивать свободу транзита, в частности, энергетических товаров. В документе также указывалось: запреты на транзит товаров могут вводиться только по причинам, связанным с общественной безопасностью, охраной здоровья и жизни людей и защиты коммерческой собственности.

«Очевидно, что перевозка цемента ни с какой охраной жизни и здоровья людей не связана. Ссылки на подобные вещи невозможны», — приводит слова губернатора «Газета.Ru».

Глава региона добавил, что совместно с Минтрансом РФ уже передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который курсирует на линии Усть-Луга – Балтийск для того, чтобы перераспределить запрещенные литовцами к транзиту товары. При этом дополнительно могут понадобиться семь судов. Они есть на Балтике, с некоторыми компаниями тему отработали, отметил Алиханов.

«В понедельник проводим с ними совещание, и в течение недели или пяти дней они готовы предоставить нам условия и поставить их на линию», — сказал он.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из Евросоюза, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Накануне Алиханов отметил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Калининградский губернатор добавил, что из-за этого возрастет стоимость логистики, поэтому, скорее всего, придется обращаться за федеральной помощью.

В начале апреля Алиханов сообщил, что запрет ЕС на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

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