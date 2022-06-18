Источник сообщил об этапировании главарей «Азова» в Россию

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил об этапировании сдавшихся в Мариуполе главарей националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) в рамках следственных мероприятий. В их числе заместитель командира «Азов» Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты украинских сил Сергей Волынский («Волына»), о чем стало известно в субботу, 18 июня.

«Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», — добавил собеседник агентства.

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