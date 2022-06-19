Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Перспективы и задачи креативных индустрий обсудили на итоговой пленарной сессии Форума креативного бизнеса
Происшествия
Очевидцы сообщили о терпящем бедствие судне в районе Туапсе
Спорт
Теннист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Германии
Общество
Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны
Сюжет:

Ефрейтор обезвредил шесть вражеских мин под огнем противника в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны в воскресенье, 19 июня, сообщило о новых примерах героизма и мужества российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Так, сержант Иван Сошнев обеспечивает подразделения батальонно-тактической группы российских десантников связью с первых дней спецоперации. Двигаясь в составе колонны, сержант Сошнев обнаружил в прилегающем лесном массиве группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и минометами. Понимая важность сохранения связи, он увел связную машину в безопасное место и дал команду расчету установить резервную связь в группе. Сделав это, Иван организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку двух пеших групп националистов. По итогам боестолкновения боевики были уничтожены.

Ефрейтор Максим Ермолин выполняет задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн на территории Донбасса. Передвигаясь в составе саперного дозора, он оперативно разминировал участок местности. В это время украинские националисты предприняли попытку атаковать российских военнослужащих. Российские десантники вовремя заметили перемещения боевиков и открыли огонь по врагу. Противник, понесший потери, отступил, а дозор продолжил разминировать дорогу. Максим Ермолин лично обнаружил, обезвредил и уничтожил шесть вражеских мин.

Во время освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов в составе батальонно-тактической группы российских десантников младший сержант Алексей Смирнов обнаружил замаскированные позиции националистов. За 20 минут экипаж танка уничтожил место расположения опорного пункта боевиков, две боевые машины пехоты и большое количество живой силы противника. В ходе боя танк младшего сержанта Смирнова был атакован противником из противотанковой управляемой ракеты. Несмотря на полученную контузию, Алексей продолжил вести бои с националистами. Благодаря действиям младшего сержанта Алексея Смирнова был нанесен существенный урон живой силе противника и обеспечен захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта для организации последующего наступления.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса. Он, действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», точным огнем подавил атаку артиллерии противника, уничтожив пять единиц вражеских артиллерийских систем и около 20 боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022