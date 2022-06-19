Ефрейтор обезвредил шесть вражеских мин под огнем противника в Донбассе

Минобороны в воскресенье, 19 июня, сообщило о новых примерах героизма и мужества российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, сержант Иван Сошнев обеспечивает подразделения батальонно-тактической группы российских десантников связью с первых дней спецоперации. Двигаясь в составе колонны, сержант Сошнев обнаружил в прилегающем лесном массиве группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и минометами. Понимая важность сохранения связи, он увел связную машину в безопасное место и дал команду расчету установить резервную связь в группе. Сделав это, Иван организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку двух пеших групп националистов. По итогам боестолкновения боевики были уничтожены.

Ефрейтор Максим Ермолин выполняет задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн на территории Донбасса. Передвигаясь в составе саперного дозора, он оперативно разминировал участок местности. В это время украинские националисты предприняли попытку атаковать российских военнослужащих. Российские десантники вовремя заметили перемещения боевиков и открыли огонь по врагу. Противник, понесший потери, отступил, а дозор продолжил разминировать дорогу. Максим Ермолин лично обнаружил, обезвредил и уничтожил шесть вражеских мин.

Во время освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов в составе батальонно-тактической группы российских десантников младший сержант Алексей Смирнов обнаружил замаскированные позиции националистов. За 20 минут экипаж танка уничтожил место расположения опорного пункта боевиков, две боевые машины пехоты и большое количество живой силы противника. В ходе боя танк младшего сержанта Смирнова был атакован противником из противотанковой управляемой ракеты. Несмотря на полученную контузию, Алексей продолжил вести бои с националистами. Благодаря действиям младшего сержанта Алексея Смирнова был нанесен существенный урон живой силе противника и обеспечен захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта для организации последующего наступления.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса. Он, действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», точным огнем подавил атаку артиллерии противника, уничтожив пять единиц вражеских артиллерийских систем и около 20 боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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