Глава ВГА Херсонской области заявил о приходе в регион предпринимателей из РФ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в субботу, 18 июня, сообщил о начале работы российских предпринимателей в регионе.

«Заходят российские предприниматели. Не боятся санкционного давления, санкционных рисков… Открываются магазины. Заходят крымские и донецкие предприниматели. Открывают первые супермаркеты и насыщают их товарами. Рынки все работают», — разъяснил он в эфире «Соловьев.LIVE».

Кроме того, Сальдо заявил, что Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых.

В настоящее время в Херсонской области налаживается мирная жизнь. Регион перешел под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав РФ. В Кремле заявили, что от его итогов зависит дальнейший статус региона.

31 мая на территории Херсона рубль ввели в полноценный оборот.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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