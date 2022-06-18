Власти Херсонской области заявили о передаче региону российских тепловозов

В Херсонскую область начали прибывать предоставленные Россией тепловозы для возобновления железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом 18 июня сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Из РФ уже поступают тепловозы. И я уверен, что будут и новые вагоны. Я сам в студенческие годы ездил в Крым по железной дороге. Это намного удобнее и быстрее, чем в автомобиле», — сообщил чиновник во время программы «Соловьев.LIVE».

9 июня заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о том, что Херсонская область готова возобновить грузовое сообщение с Крымом. Он добавил, что со временем планируется наладить и пассажирское сообщение.

Ранее, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и полуостровом Крым. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик и нескольких занятых украинскими радикалами областей — путь лежит через эти территории.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.