Очевидцы сообщили о терпящем бедствие судне в районе Туапсе

Судно LIDER BULUT терпит бедствие в районе Туапсе. Об этом 18 июня сообщили очевидцы.

Как видно на кадрах, автовоз накренился. На борту есть люди, они стоят в спасательных жилетах на противоположной стороне палубы.

Известно, что судно было спущено на воду в 2000 году, оно ходит под флагом Камеруна. В последние дни автовоз курсировал между Новороссийском и турецким Самсуном.

12 мая береговая охрана США сообщила, что в результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли не менее 11 человек. Также был найден 31 выживший.

Судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико, на борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.

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