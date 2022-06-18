Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Германии
Общество
В СК назвали причину аварии с автобусом со студентами на Кубани
Мир
Синоптики предупредили о высокой угрозе пожаров в Испании, Франции и Италии
Общество
Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны
Сюжет:

Украинские боевики выпустили пять ракет из «Града» по Киевскому району Донецка

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Киевскому району города Донецк, выпустив пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Обстрел был зафиксирован в 20:30 по местному времени (совпадает с мск).

Украинские националисты атаковали Киевский район Донецка ранее в этот же день в 10:30, выпустив пять снарядов калибром 155 мм.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что ВСУ атаковали Куйбышевский район города. Погиб мужчина 1996 года рождения. Ранения получили еще двое мужчин и две женщины.

Украинские боевики также нанесли удар по корпусу Донецкого национального университета, а точнее его химического факультета. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022