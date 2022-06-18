Украинские боевики выпустили пять ракет из «Града» по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Киевскому району города Донецк, выпустив пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 20:30 по местному времени (совпадает с мск).

Украинские националисты атаковали Киевский район Донецка ранее в этот же день в 10:30, выпустив пять снарядов калибром 155 мм.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что ВСУ атаковали Куйбышевский район города. Погиб мужчина 1996 года рождения. Ранения получили еще двое мужчин и две женщины.

Украинские боевики также нанесли удар по корпусу Донецкого национального университета, а точнее его химического факультета. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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