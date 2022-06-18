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В СК назвали причину аварии с автобусом со студентами на Кубани

СК: водитель автобуса со студентами на Кубани не справился с управлением
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Фото: Telegram
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Следствие считает, что водитель попавшего в ДТП на Кубани автобуса со студентами неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Краснодарскому краю 18 июня.

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Ранее в этот день группа студентов на арендованном для поездки пассажирском автобусе Кia, принадлежащем 59-летнему индивидуальному предпринимателю, ехала в поселок Мезмай для прохождения производственной практики.

«В ходе движения по автодороге направлением станица Нижегородская – поселок Мезмай – Лаго-Наки водитель автобуса, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и съезд с дороги», — отмечается в сообщении.

В салоне находился 21 пассажир, 19 из которых студенты. Травмы получили 15 пассажиров и водитель. Угрозы их жизни нет. В результате ЧП были госпитализированы 13 человек. Позже в пресс-службе Кубанского госуниверситета (КубГУ) сообщили, что всех пострадавших студентов отпустили домой, они уехали с родителями или транспортом вуза.

В больнице остаются водитель, поступивший в тяжелом состоянии, и преподаватель — руководитель группы.

Горячеключевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров (по ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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