Кадыров сообщил об освобождении поселка Метелкино под Северодонецком

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 18 июня сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино под Северодонецком.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР (Луганская Народная Республика. — Ред.) освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что сейчас идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек.

Ранее, 6 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Метелкино почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины.

28 мая сообщалось, что Северодонецк взят под контроль добровольцами из Чечни. До этого, 27 мая, офицер народной милиции республики Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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