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Кадыров сообщил об освобождении поселка Метелкино под Северодонецком

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 18 июня сообщил об освобождении населенного пункта Метелкино под Северодонецком.

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«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР (Луганская Народная Республика. — Ред.) освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что сейчас идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек.

Ранее, 6 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Метелкино почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины.

28 мая сообщалось, что Северодонецк взят под контроль добровольцами из Чечни. До этого, 27 мая, офицер народной милиции республики Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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