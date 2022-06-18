В районе Северодонецка наблюдается оранжевый столб дыма

В районе Северодонецка поднимается оранжевый столб дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой». Об этом 18 июня заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — написал он в своем Telegram-канале.

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