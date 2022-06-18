Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Краснодарском крае студенты Кубанского госуниверситета отпущены домой, они уехали с родителями или транспортом вуза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КубГУ в субботу, 18 июня.

«Все студенты едут домой! Пострадавших отпустили врачи, и большая часть группы (некоторых забрали родители) на транспорте КубГУ возвращаются в Краснодар», — сказали в университете.

По данным агентства, в больнице остаются только водитель, поступивший в тяжелом состоянии, и преподаватель — руководитель группы.

В прокуратуре региона агентству заявили, что автобус, перевозивший студентов не проходил осмотр перед рейсом.

«Предрейсовый осмотр автобус не проходил [проверку]» — сказал собеседник.

ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, произошло ранее в субботу. Отмечалось, что автобус был туристическим. Согласно данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в момент аварии в нем ехал 21 человек. В результате ЧП были госпитализированы 13 человек с различными травмами госпитализированы.

По факту аварии Кубанская прокуратура начала проверку. По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай. Автобус врезался в дерево из-за отказа тормозов во время поворота. В результате аварии были повреждены четыре автомобиля.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю начали доследственную проверку.

Согласно предварительным данным управления краевого минздрава, студенты Кубанского госуниверситета в возрасте 18–19 лет ехали на практику.