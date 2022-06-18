Синоптики предупредили о высокой угрозе пожаров в Испании, Франции и Италии
Значительной части Испании, долине реки Рона во Франции, частично материковой Италии грозит высокая вероятность пожаров в связи с аномальной жарой, установившейся на этой неделе в западной части Средиземноморья. Об этом сообщает в субботу, 18 июня, агентство Associated Press со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями Еврокомиссии «Коперник» (The Copernicus Emergency Management Service, CEMS).
По информации службы, высок риск возникновения пожаров и на итальянских островах Сардиния и Сицилия.
Власти Евросоюза уже выделили 12 пожарных самолетов и вертолетов на случай помощи странам, которым грозят пожары этим летом.
Во Франции и Испании температура превысила 40 градусов по Цельсию, а в Германии — 38 градусов. Французские метеорологи прогнозируют, что в субботу во Франции температура может достигнуть 43 градусов по Цельсию — до тех пор пока с приходом гроз, идущих с Атлантического океана, она не понизится.
Между тем в России высокая пожароопасность ожидается в эти выходные в Ульяновской области. По данным регионального управления МЧС, с 18 по 20 июня неблагоприятные условия будут складываться на востоке области. Объявлен «желтый» уровень опасности. Пожары могут возникнуть в условиях жаркой и сухой погоды.
Жителей региона просили не разводить костры на полях и в лесу, а также не бросать непотушенные окурки, не сжигать мусор и сухую растительность.
В Омской области с 18 июня отменили особый противопожарный режим. В регионе установился второй (малый) класс пожарной опасности.