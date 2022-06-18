Работник «Азота» рассказал о бегстве начальства завода

Начальство завода «Азот» в Северодонецке «ушло в отпуск» еще 28 февраля. Об этом рассказал один из работников предприятия Сергей Полсаков военному корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«С цеха у нас разбежались все, кроме дежурных. Наш начальник уехал в отпуск как раз с 28-го числа (февраля. — Ред.). Пока связь была, я связывался: «Когда на работу?». Он говорит: «Сиди дома — вызовем, когда надо будет», — рассказал мужчина.

По его словам, руководящий состав не предупреждал сотрудников о своем отъезде. При этом 24 февраля Полсакова отправили развозить генераторы по бомбоубежищам на территории предприятия.

Сейчас на заводе «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной. Как сообщили ранее в этот день в Луганской Народной Республике, силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот» до сих пор нет из-за отказа Украины прекратить огонь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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