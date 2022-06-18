Реклама
Прямой эфир
Общество
Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой
Интернет
В WhatsApp появились новые функции для групповых звонков
Общество
Минздрав РФ подготовит предложения по изменению структуры зарплат медиков
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при хлопке газа под Красноярском
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Шеф-повар назвал секретные способы приготовления блюд из риса
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны
Сюжет:

Работник «Азота» рассказал о бегстве начальства завода

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальство завода «Азот» в Северодонецке «ушло в отпуск» еще 28 февраля. Об этом рассказал один из работников предприятия Сергей Полсаков военному корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«С цеха у нас разбежались все, кроме дежурных. Наш начальник уехал в отпуск как раз с 28-го числа (февраля. — Ред.). Пока связь была, я связывался: «Когда на работу?». Он говорит: «Сиди дома — вызовем, когда надо будет», — рассказал мужчина.

По его словам, руководящий состав не предупреждал сотрудников о своем отъезде. При этом 24 февраля Полсакова отправили развозить генераторы по бомбоубежищам на территории предприятия.

Сейчас на заводе «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной. Как сообщили ранее в этот день в Луганской Народной Республике, силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот» до сих пор нет из-за отказа Украины прекратить огонь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022