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Кадыров призвал страны ОДКБ объединиться и заявить о своей позиции по Украине

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале призвал лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединиться и объявить о своей позиции относительно действий Киева и операции России по защите Донбасса.

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Он подчеркнул, что руководители стран НАТО «защищают интересы Украины», и призвал лидеров ОДКБ «объединиться и сказать свое слово».

16 мая в Москве прошла встреча лидеров стран ОДКБ. В ходе саммита организация приняла заявление об обеспечении безопасности границ блока.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России в Донбассе.

22 мая Зась отметил, что объединение обладает достаточным количеством средств, чтобы ответить на имеющиеся сейчас в связи с расширением НАТО вызовы, поэтому необходимости увеличивать ее силовой блок нет.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой на данный момент являются шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединился Минск.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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