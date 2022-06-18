Врачи херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях. Такое решение приняли военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области и руководство центральной больницы области.

«При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Гараном Е.Г. проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудования на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления», — сообщили в пресс-службе ВГА журналистам.

Отмечается, что вопрос с поставками медицинского кислорода, необходимого для нормальной работы учреждения, уже решен. Кроме того, определен порядок прохождения руководством больницы курсов профессиональной подготовки в Крыму в составе делегации департамента здравоохранения ВГА по Херсонской области.

В настоящее время в Херсонской области налаживается мирная жизнь. Регион полностью перешел под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. В области идет оформление российского гражданства для всех желающих, 15 июня в военно-гражданской администрации отмечали ажиотажный спрос на российские паспорта.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России. В Кремле отметили, что от его итогов зависит дальнейший статус региона.

31 мая на территории Херсона рубль был введен в полноценный оборот.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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