Власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая жителей. Об этом 18 июня заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо, комментируя покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по области Евгения Соболева.

«Власть имущие Украины всячески пытаются нарушить налаживание мирной жизни, терроризируя и запугивая жителей, но это им не удастся», — сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Украинские террористы совершили покушение на Соболева ранее в этот же день. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. Соболев на данный момент находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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