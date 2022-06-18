Минздрав РФ подготовит предложения по изменению структуры зарплат медиков

Минздрав России в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год подготовит предложения по изменению структуры оплаты работы медиков. Об этом заявил ТАСС глава ведомства Михаил Мурашко в субботу, 18 июня.

«В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с профессиональным сообществом и заинтересованными ведомствами», — сказал министр здравоохранения.

Он добавил, что указ президента РФ Владимира Путина об уровне оплаты труда медиков в зависимости от среднего по экономике выполняется, однако структура оплаты работы медиков, трудящихся на ряде направлений оказания медпомощи, «требует дополнительного внимания».

Ранее в этот же день Путин на церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда в медицинской отрасли.

В ходе церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Путин пообщался с одной из его сотрудниц Валентиной Синичкиной. Она работает в ФАПе 33 года. Женщина рассказала, что получает около 30 тыс. рублей в месяц, а президент отметил, что это небольшой доход.

В декабре 2021 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому внедрение новой системы оплаты труда медработников в семи пилотных регионах снова перенесено на июль–ноябрь 2022 года. Внедрение этой системы уже сдвигали, хотя медики ждут новых правил начисления зарплаты.