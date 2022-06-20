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На ПМЭФ обсудили финансирование российского спорта 

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В ходе Петербургского международного экономического форумы (ПМЭФ) обсуждалось будущее российского спорта.

В ходе дискуссий поднималась тема финансирования национального спорта и спортсменов, участие государства и всё возрастающая роль букмекерской отрасли в этом процессе. Годовой объем инвестиций компаний в спорт оценивается в 21 млрд рублей. В этом контексте особое внимание участники обсуждения уделили букмекерам, обеспечивающим устойчивое поступление инвестиций в спортивный сектор с 2017 года.

По словам президента «Лиги Ставок» Юрия Красовского, из упомянутых 21 млрд рублей только «Лига Ставок» обеспечила более 6 млрд. «Это практически 30%», — уточнил он, отметив, что помогать спортсменам и содействовать их достижениям — большая честь. Красовский назвал развитие национального спорта миссией компании.

В рамках форума состоялась церемония подписания контрактов «Лиги Ставок» с олимпийскими чемпионами Евгением Рыловым, Александром Большуновым и Алиной Загитовой. Они стали амбассадорами букмекерской компании.

«Сейчас особенно важный момент, когда надо постоять за российский спорт, поддержать наших спортсменов, побороться за их интересы», — заявил Юрий Красовский.

Участие в церемонии принял министр спорта Олег Матыцин. Он отметил важность этой инициативы в деле популяризации спорта и физической культуры. «Помощь бизнеса спортсменам в текущей ситуации невозможно переоценить», — подчеркнул министр.

Он также выразил надежду на развитие сотрудничества с букмекерами, поскольку «источник поступлений» от их деятельности — «реальный, динамика его положительная».

«Они помогают спорту и развитию спорта в нашей стране», — подчеркнула Алина Загитова, отметив в том числе активное участие «Лиги Ставок» в благотворительных проектах.

«Лига Ставок» сотрудничает с ведущими спортивными организациями страны, является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной команды России по хоккею, генеральным партнером Федерации бокса России.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме «Лига Ставок» стала генеральным партнером SPIEF Sport Week — спортивной программы XXV, объединившей мероприятия по 16 видам спорта.

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