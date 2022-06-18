Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Необходимо срочно наращивать экспорт российских IT-решений и услуг в дружественные страны. Об этом 18 июня говорится в сообщении Минцифры РФ в Telegram-канале по итогам бизнес-завтрака «IT-лидерство Альянс России и развивающегося мира» в рамках ПМЭФ.

«Необходимо срочно наращивать экспорт российских IT-решений и услуг в дружественные страны для компенсации потери зарубежного рынка, и сделать это без прямой государственной поддержки невозможно», — сказано в публикации.

Отмечается, что приоритетными направлениями развития экспорта должны стать страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Работу предложено выстраивать по таким направлениям, как инфраструктура финансовой поддержки экспорта российских IT-решений через гранты для выхода на иностранные рынки, льготное кредитование зарубежных заказчиков для приобретения российских решений, а также страхование дебиторских задолженностей.

В качестве еще одного направления упоминается инфраструктура продаж российских IT-решений посредством использования системы торгпредств как точки притяжения и опоры и появление в них «цифровых атташе», привлечения выпускников российских вузов и российских граждан, работающих в приоритетных регионах.

Также предлагается выстаивать работу через инфраструктуру платежей за использование российских IT-решений и инфраструктуру международного взаимодействия и сотрудничества по линии open source и кибербезопасности.

«Для реализации этих предложений предлагается срочно активизировать работу по линии Российского экспортного центра и создать в Минцифры постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в сентябре планируется сформировать программу поддержки экспорта по предложениям отрасли.

В этот же день глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что крупным игрокам российских цифровых рынков ограничат расходы на разработку софта до 30-40%. По его словам, эта мера позволит восстановить перекос на IT-рынке труда и «перелить» часть средств на коммерческий рынок.

Шадаев также заверил, что в Минцифры заинтересованы в создании внутренней конкуренции на российских цифровых рынках. В ведомстве боятся, что уход международных конкурентов ослабит небольшие компании и еще больше усилит сложившихся цифровых гигантов. С этой точки зрения мера, предложенная Минцифры, станет способом поддержать здоровую конкуренцию на внутренних цифровых рынках.

16 мая в кулуарах ПМЭФ замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин исключил возможность того, что компьютеры в России перестанут работать из-за санкций. Как заявил он журналисту «Известий», компьютеры и ноутбуки российских пользователей не превратятся в «железо» после ухода зарубежных компаний с рынка РФ.