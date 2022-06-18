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Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
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Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике россиянки Арина и Дина Аверины пропустят международный турнир в Испании, который пройдет с 30 июня по 3 июля.

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«В Испании должен пройти международный турнир, но мы, к сожалению, туда уже не летим, — заявила ТАСС Дина Аверина 18 июня.

Она отметила, что соответствующее решение было принято вместе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой и тренерами.

«Туда из России никто не полетит», — заключила гимнастка.

В начале июня Винер-Усманова говорила, что спортсменок приглашали на предстоящий турнир.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Она уступила представительнице Израиля Линой Ашрам. Израильтянка набрала 107,800 балла, россиянка —107,650 балла.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Винер-Усманова назвала судейство вопиюще несправедливым. Аверина не проиграла, а выиграла, отмечала она. Ашрам допустила грубую ошибку, уронив снаряд, за что обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм, указывала российский тренер.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, но только один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

30 октября 2021 года Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии. Она стала первой в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем, набрав 108,400 балла.

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