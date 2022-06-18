Карта спецоперации на Украине 18 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 июня можно в материале «Известий».

По данным российского Минобороны на 18 июня, за минувшие сутки в ходе спецоперации было уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники, а также 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода РСЗО «Град».

Кроме того, средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР.

В то же время украинские боевики продолжают обстреливать Донецк. Так, в результате очередной атаки оказалась обесточена шахта, под землей находились 77 человек. Всех их позднее вывели на поверхность.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».