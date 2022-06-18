SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных

Американская компания SpaceX запустила 18 июня ракету-носитель Falcon 9 с разведывательным спутником для нужд германских военнослужащих. Трансляция велась на сайте компании.

Старт был дан в 7:19 по местному времени (17:19 мск) с космодрома военно-воздушной базы Ванденберга (штат Калифорния). Через восемь минут после запуска первая ступень ракеты автоматически приземлилась на площадку, расположенную на базе.

Ранее первую ступень Falcon 9 использовали в двух запусках SpaceX — NROL-87 и NROL-85.

8 июня SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту. Отмечалось, что теперь сотрудникам компании предстоит выловить две створки обтекателя головной части ракеты, которые также можно будет повторно использовать при следующих запусках. Данная практика позволяет компании экономить до $6 млн.

До этого, 6 июня, стало известно, что запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на Международную космическую станцию (МКС) откладывается на неопределенный срок в связи с обнаруженными неполадками. Первоначально Cargo Dragon должен был стартовать к МКС 10 июня.