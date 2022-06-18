В Дагестане риелтор задушил женщину и сжег тело из-за отказа оплатить услугу

В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег ее тело из-за отказа оплатить его услуги. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Ранее ведомство сообщило, что пропавшая 5 июня 48-летняя жительница Махачкалы найдена убитой неподалеку от села Талги. На теле обнаружены следы насильственной смерти и сожжения.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 25-летний житель Махачкалы.

«Подозреваемый рассказал, что был риелтором и помогал погибшей продать квартиру. Узнав, что женщина уже заключила сделку, он ожидал получить ранее оговоренную сумму. 5 июня, когда она получила оставшиеся деньги — 440 тыс. рублей, они встретились, но беседа получилась конфликтной, и подозреваемый нанес девушке удар по голове», — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, мужчина на своем автомобиле вывез женщину в бессознательном состоянии в безлюдное место, где задушил ее. На территории заброшенного полигона, на окраине селения Аданак Карабудахкентского района, он облил тело растворителем и сжег, чтобы скрыть следы преступления.

Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст.105 («Убийство») и ч. 4 ст.162 («Разбой») УК РФ.

Ранее, 10 июня, в частном доме в Сергиевом Посаде произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили в сгоревшем доме тела супругов 1960 и 1961 годов рождения. Позднее в ходе судмедэкспертизы было установлено, что мужчину и женщину зарезали, а затем подожгли их дом. Источник «Известий» добавил, что смерть пенсионеров носит криминальный характер, возбуждено уголовное дело.