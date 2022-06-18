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Украинские боевики нанесли удар по Донецкому национальному университету

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики нанесли удар по корпусу Донецкого национального университета, а точнее его химического факультета. Последствия атаки показал военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов 18 июня.

«Это не военная база, это не стратегически важный объект, но тем не менее украинские военные нанесли удар и сюда», — рассказал журналист.

По предварительным данным, в результате удара никто не погиб. Как видно на кадрах, в результате удара в здании выбиты стекла, фасад частично разрушен.

Как сообщили ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские националисты атаковали Куйбышевский район Донецка. Погиб мужчина 1996 года рождения. Ранения получили еще двое мужчин и две женщины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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