Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что песенный конкурс «Евровидение» в следующем году стоит провести на Украине.

Накануне Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что «Евровидение» в 2023 году не будет проходить на Украине, так как будет сложно обеспечить безопасность всех участников. После этого начались переговоры с вещательной корпорацией Би-би-си для организации конкурса в Великобритании.

Джонсон подчеркнул, что хотел бы, чтобы «Евровидение» было проведено в его стране.

«Но факт в том, что они (украинцы. — Ред.) победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения», — приводит телеканал Sky News слова британского премьера.

На конкурсе в 2022 году, который прошел в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush. Исполнители из Великобритании заняли второе место.

По правилам «Евровидения» следующий конкурс проводится в стране, победившей в предыдущем состязании.

Кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров, назвал лишение Украины права проведения международного музыкального конкурса логичным, поскольку подготовка к мероприятию является сложным и длительным процессом.

13 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что Киев начал подготовку к проведению «Евровидения» в 2023 году.

17 июня Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он предложил запустить учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.