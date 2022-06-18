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На ПМЭФ назвали приоритетом развитие современных технологий в сельском хозяйстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Крупные инфраструктурные проекты в сельском хозяйстве невозможны без участия в них государства. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил Антон Уланов, председатель совета директоров УК «Траст — Птицеводческие активы».

«Крупные инфраструктурные проекты в части экологии, водосбережения, энергосбережения требуют участия государства, потому что для бизнеса это с любой ставкой кредитования невозможно без софинансирования. В тех регионах, где партнерство с государством есть, программы успешно реализуются», — заявил Антон Уланов.

Другая ключевая проблема сельскохозяйственной отрасли — доступ к технологиям, считает Уланов. «Ввиду возникших ограничений появились проблемы с доступом к новым технологиям, их реновации, модернизации. Но мы эти вопросы успешно решаем. Поменяли логистику поставок, их географию, у нас работают программы импортозамещения. При этом импортозамещение целесообразно делать лишь в критически важных областях. Сельскохозяйственные активы интегрированы в мировые цепочки поставок. Мы импортируем племенной материал, вакцины, аминокислоты и витамины для наших активов. Экспортируем нашу продукцию в другие страны. Мы обеспечены необходимы резервами до конца текущего года», — заявил он.

По оценке Антона Уланова, на текущий момент зависимость от импорта по основным технологическим операциям составляет не более 30%. При этом в области энергосберегающих и экологичных технологий доля импорта составляет около 50%, это преимущественно компонентная база крупного технологического оборудования.

УК «Траст — Птицеводческие активы» объединяет сельскохозяйственные предприятия во многих регионах России и входит в топ-10 российских агропредприятий по площади обрабатываемых земель и производству животноводческой продукции.

«Нам как банку непрофильных активов достались предприятия, которые должны были по всем признакам приостановить свою деятельность, но сейчас эти активы эффективно работают», — отметил Антон Уланов в рамках сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса».

По его словам, предприятия не соответствовали требованию закона с точки зрения экологии и энергоэффективности, однако за три года на всех активах было запущено строительство очистных сооружений. Так, в 2021 году на фабрике «Турбаслинские бройлеры» в Республике Башкортостан были построены новые локальные очистные сооружения мощностью 2400 куб. м в сутки. Также на площадке уже начато строительство биологических очистных сооружений. Правительство республики субсидирует до 90% от понесенных капитальных затрат.

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