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Путин поблагодарил военных медиков за помощь участникам спецоперации

Путин поблагодарил военных медиков за помощь участникам спецоперации в Донбассе
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника поблагодарил военных медиков за помощь участникам спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других силовых структур — к тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал он в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов России новых объектов здравоохранения.

Кроме того, Путин отметил, что медицинские работники проявили мужество, терпение, сострадание и самопожертвование во время пандемии коронавируса. По его словам, именно эти качества они демонстрируют сейчас, оказывая помощь гражданам Донецкой и Луганской народных республик и мирным жителям освобожденных территорий.

18 июня по всей России открылись 19 медицинских объектов.

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День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. В этом году дата выпадает на 19 июня.

18 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российского мобильного госпиталя в ходе спецоперации. Снаружи госпиталь выглядит просто — как надувные модули. Однако по уровню оказания помощи это полноценная больница. В основном здесь выхаживают гражданских. Среди них много жителей Украины, которым удалось выбраться из-под обстрелов со стороны боевиков. Свою работу военные врачи осуществляют круглосуточно, без выходных.

Накануне Минобороны РФ показало прием в больницах Харьковской области, который ведут российские военные врачи. Специалисты медицинской службы Западного военного округа сегодня едва ли не единственные, на кого могут рассчитывать местные жители.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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