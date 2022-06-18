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Минобороны: ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

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Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО «Град», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 июня.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено <...> четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-миллиметровых гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики (ДНР)», — сказал он.

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Также оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки было поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Конашенков рассказал, что в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники.

12 июня ракетами «Калибр» был уничтожен крупный склад американских и европейских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.

За день до этого в районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки в ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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