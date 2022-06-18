Глава «Росатома» рассказал о работе госкорпорации в условиях санкций

Введенные против России санкции не меняют планов по развитию Северного морского пути, а также по строительству объектов за рубежом. Об этом в субботу, 18 июня, рассказал «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, большие заделы по строительству ледоколов, грузовых судов ледового класса и созданию инфраструктуры Северного морского пути были сделаны еще в прошлые годы, санкции лишь повышают актуальность этой транспортной коммуникации.

«Санкции никак не меняют наши планы по Северному морскому пути. Более того, мы ускоренным путем идем по выполнению поручений президента [России Владимира Путина]. Во-первых, закон (о расширении полномочий госкорпорации «Росатом» в области управления Севморпути. — Ред.) уже прошел первое чтение. Во-вторых, у нас подготовлен проект плана развития Северного морского пути. И сейчас ведомства под руководством правительства уже выходят с окончательной редакцией этого плана в июле», — сказал Лихачев в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что эти работы направлены на создание независимых логистических коридоров, которые позволят повышать эффективность товарообмена между территориями России, а также увеличивать международный транзит из Юго-Восточной Азии.

Ранее, в мае, в «Росатоме» сообщали, что на фоне санкций Евросоюза (ЕС) против России страны начали искать другие пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь, проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки. Его активно используют и считают перспективным в Китае.

В 2022 году Россия планирует перевезти по Севморпути 32 млн т грузов. К 2024 году эту цифру намерены увеличить в 2,5 раза — до 80 млн т в год.