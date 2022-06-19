Курсовые работы: на ПМЭФ-2022 заключили контрактов почти на 6 трлн

Участники юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума подписали почти 700 соглашений на общую сумму в 5,63 трлн рублей. В российскую Северную столицу прибыли представители многих недружественных стран, включая США, Францию, Германию и Италию. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков. Он уверен: форум подтвердил свой мировой статус востребованной площадки, где участники обсуждают глобальные вопросы всеобщего устройства.

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Подведены предварительные и статистические итоги Петербургского международного экономического форума. На нем подписали 691 соглашение общей суммой в 5,63 трлн рублей, что стало новым рекордом. Это только те цифры, которые не считаются коммерческой тайной, рассказал журналистам ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его мнению, форум подтвердил свой мировой статус востребованной площадки для обсуждения глобальных вопросов всеобщего устройства. Мир уже стал многополярным, добавил эксперт, в том числе поэтому он шутливо порекомендовал иностранной прессе учить русский язык.

Всего форум собрал почти 14 тыс. человек из 130 стран (с учетом самой России). Причем своих официальных представителей прислали 79 государств. Мероприятия ПМЭФ-2022 посетили и участники из недружественных стран, включая США, Францию, Италию, Германию и другие. На форум приехало практически всё правительство России, была серьезная делегация из Совета Федерации, а также депутаты Госдумы и эксперты общественных организаций, добавил Антон Кобяков. Специалисты обсуждали цели и направления национального развития.

Теперь в России начнется более глубокая и системная работа — над поручениями президента и правительства, с тем чтобы результаты форума оперативно воплотились в жизнь. Причем подготовка к форуму 2023 года стартует уже с началом новой недели. Организаторы мероприятия намерены нарастить допандемийный уровень участия специалистов.

Курсовые работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Главное, что продемонстрировал Петербургский экономический форум, — это самодостаточность страны и ее экономический суверенитет, защищенность России от внешнего давления и всех форм шантажа, — сказал Антон Кобяков. Он подчеркнул: западные партнеры не выполняют свои обязательства. Это приводит к настороженности и особому отношению к тем договоренностям, которые люди в мире заключили друг с другом.

Восток — дело долгое

ПМЭФ-2022 продемонстрировал окончательный отказ от иллюзий восстановления деловых и политических связей с западными партнерами, обозначив вместе с этим долгосрочное переключение на основные дружеские страны — такие как Индия, Китай, а также государства арабского мира, сказал «Известиям» координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе Дмитрий Панов.

В этом году эксперты заметили значительное стремление правительства страны к максимальной поддержке предпринимателей всех уровней через увеличение объемов государственного заказа, добавил он.

ПМЭФ — это площадка, где представители мировой политики, бизнесмены высшего уровня и эксперты обозначают ключевые направления развития не только России, но и всего мира, подтвердил «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В 2022 году, несмотря на санкции и отсутствие части представителей западных государств, эксперты обсудили аспекты стратегического развития РФ и глобальной экономики, добавил он.

— Так, на форуме обозначили завершение эпохи однополярного мира во главе с США. Президент России Владимир Путин заявил: дальнейшее развитие будет связано с усилением национальных и независимых от западной политики государств, — отметил эксперт. — Главное, что подчеркнули на ПМЭФ — большой потенциал нашей страны в построении независимой экономики, которая будет менее подвержена внешним потрясениям. Это вполне осуществимо в ближайшее время.

Курсовые работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Петербургский форум-2022 стал, по сути, трибуной для объявления новой экономической политики, создания национального капитала и усиления технологического суверенитета, согласен с коллегой экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

— Это действительно знаковое событие. Прошедший форум закрепил приоритеты экономического развития страны, среди которых — открытость, свобода предпринимательства, ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, дальнейшее усиление социального вектора развития.

Еще один лейтмотив форума: несмотря на санкционное давление, Россия выходит из острой фазы кризиса. Страна имеет полное понимание того, что нужно строить более независимую экономическую систему, а также переориентироваться на Восток, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его мнению, многие цифры подтверждают: РФ смогла пережить введенные ограничения, а их влияние на экономические процессы были минимальными.