На ПМЭФ обсудили вызовы и перспективы развития игрового рынка в России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась дискуссия «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии», в ходе которой ведущие эксперты отрасли обсудили возможности развития гейминга в России.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский рассказал, что игровой рынок насчитывает порядка 50 млн пользователей. По объему аудитории и по затраченному на игры времени индустрия превосходит многие другие. В частности, она активно конкурирует с телевидением в России.

Эксперт добавил, что, согласно распространенному убеждению, игровой индустрией увлекаются люди подросткового возраста, однако среднестатистическими геймерами являются люди от 30 лет и старше.

По его словам, одним из показателей востребованности гейминга является тот факт, что на платформе для игроков и разработчиков Steam русский язык занимает третье место после английского и китайского. Согласно статистике, русский язык на площадке используют 11% пользователей.

Директор по стратегическому развитию игровой площадки VK Play Артем Черменин отметил, что в основу проекта легла идея создать пространство, в котором будет сосредоточено максимальное количество опций: покупка игр и другого контента, чтение новостей, участие в киберспортивных турнирах и многое другое.

Помимо этого на форуме обсудили важность создания образовательного и социально значимого контента. Упоминается компьютерная игра «Смута» новосибирской студии Cyberia Limited, которой «Институт развития интернета» выделил грант. Видеоигра будет посвящена периоду Смутного времени в России, а в основу сюжета ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованный в 1829 году.

Генеральный директор студии Алексей Копцев отметил, что «Смута» находится в разработке уже более двух лет. Он сообщил, что выход тизера игры планируется в ближайшее время, полноценный выпуск игры запустится в конце 2023 года.

Генеральный директор ООО «Сиридар» Виталий Терлюк отметил значимость государственной поддержки игровых проектов.

Кроме того, эксперты указали на необходимость объединения усилий государства и индустрии по подготовке специалистов. Отмечалось, что особенно востребованы сейчас молодые специалисты.

Помимо этого во время дискуссии обсуждалась тема киберспорта в РФ и влияние на отрасль текущих событий.

Ранее, в марте, руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников рассказал «Известиям», что российский рынок видеоигр сможет развиваться и в условиях западных санкций. По его словам, в России есть множество талантливых разработчиков. Он также заверил, что на место западных компаний придут азиатские. Помимо этого, эксперт не исключил, что россияне будут играть через облачные сервисы.

По его мнению, стоит обратить внимание на независимые проекты, издателей, разработчиков, которые не привязаны ни к одной из платформ вроде Steam или Uplay, в частности, Genshin Impact, Escape from Tarkov и другие.