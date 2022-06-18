Politico раскрыло последствия для ЕС в случае принятия Украины

Решение Еврокомиссии (ЕК) поддержать Украину в получении формального статуса кандидата на вступление в Евросоюз несет серьезные и глубокие последствия для союза. Об этом говорится 18 июня в статье на сайте американского издания Politico.

ЕК не рекомендовала навязывать какие-либо условия Украине, которые должны быть выполнены до предоставления формального статуса кандидата.

«Относительно большое население Украины — более 40 млн человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС», — отмечают авторы публикации.

По их мнению, Украина будет иметь перевес в политике, проводимой голосованием большинством. Также Киев получит право на большую делегацию в Европарламенте.

15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит ни военный, ни оборонительный характер.

Решение о предоставлении статуса кандидата примут на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.