На Украине совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева
Украинские террористы совершили покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом заявил «РИА Новости» источник в российском силовом ведомстве в субботу, 18 июня.
Автомобиль Соболева был взорван. По словам собеседника агентства, террористы установили взрывчатку на месте парковки личной машины начальника УСИН.
Пострадавший сейчас находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает.
В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, введена бивалютная система, в обращении находятся рубль и гривна, работает сотовая связь на +7, запущены российские телеканалы.
Власти региона заявляли, что не намерены возвращаться под контроль Украины.
24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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