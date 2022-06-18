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На Украине совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева

На Украине совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева, он ранен
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Украинские террористы совершили покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом заявил «РИА Новости» источник в российском силовом ведомстве в субботу, 18 июня.

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Автомобиль Соболева был взорван. По словам собеседника агентства, террористы установили взрывчатку на месте парковки личной машины начальника УСИН.

Пострадавший сейчас находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, введена бивалютная система, в обращении находятся рубль и гривна, работает сотовая связь на +7, запущены российские телеканалы.

Власти региона заявляли, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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