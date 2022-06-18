Шесть человек пострадали в результате срыва лифта в доме в Баку
В результате срыва лифта в многоэтажном доме в Баку пострадали шесть человек. Об этом сообщает онлайн-газета Qafqazinfo.az в субботу, 18 июня.
В результате удара кабины лифта о дно шахты получили травмы четыре женщины и двое малолетних детей. В момент аварии лифт находился на четвертом этаже.
Раненых госпитализировали. У них многочисленные переломы.
Прокуратура Низаминского района начала расследование по факту ЧП.
В начале апреля в Махачкале в результате падения кабины лифта в одном из торговых центров пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В СУ СК России по республике сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.