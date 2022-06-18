Путин поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 18 июня, поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в РФ.

«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику», — сказал он в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах РФ, в которой российский лидер принимает участие по видеосвязи.

Президент подчеркнул, что обновление первичного звена здравоохранения является безусловным приоритетом. Путин также отметил, что эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России.

«Поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших ученых, лучшие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской техники и оборудования», — заявил глава государства.

19 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий в России восстановлено.

17 января президент поручил главам российских регионов лично контролировать ход мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах. В текущем году модернизация должна быть расширена за счет средств, сэкономленных ранее.

В декабре прошлого года Путин потребовал не задерживать сроки реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.