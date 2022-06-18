Умер актер из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Тайлер Сандерс

Американский актер Тайлер Сандерс, известный по эпизодической роли в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов», умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на агента артиста Педро Тапиа.

По данным издания, молодой человек скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг, 16 июня. Причина смерти не уточняется, в ближайшие дни будет проведено вскрытие.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что в настоящее время нет никаких признаков смерти при подозрительных обстоятельствах.

Кроме спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», актер играл в телесериале «9-1-1: Одинокая звезда». Также он получил номинацию на премию «Эмми» за роль Лео в сериале «И немного волшебства: Город загадок».