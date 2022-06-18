«Известия» сняли последствия удара ВСУ по заводу «Топаз» в Донецке

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал разрушенное в результате обстрела украинскими боевиками административное здание завода «Топаз» в Донецке.

По его словам, обстрелы начались в 9:00 18 июня, ракеты попадали в том числе и по оживленному перекрестку.

«Огромная воронка, дом сильно пострадал, на первом этаже магазин, дом сильно разворочен. Дальше находится остановка, у которой как раз-таки припарковались сотрудники МЧС по приезде на место, вот что с ней стало», — объяснил журналист.

Утром в субботу два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали во время обстрела Донецка. Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель были госпитализированы. Один из них скончался от полученных травм, отметили в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о клубах дыма, замеченных над заводом «Топаз». Кадры с места событий поступили в распоряжение «Известий». На них видно, как густой черный дым поднимается над предприятием.

Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. 24 февраля на фоне обострения в регионе Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».