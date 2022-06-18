Сечин обвинил США в безосновательном введении санкций

Санкции США в отношении России уничтожают институт контрактных обязательств, судебно-правовую с истему, финансовый и промышленный секторы и, в конечном итоге, ведут к глобальному мировому кризису, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в докладе «Новый мировой энергорынок: крестовый поход против российской нефти и где "Ноев Ковчег"?»

«В понимании США санкции — это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований», — заявил глава «Роснефти».

По словам Сечина, принятые беспрецедентные меры со стороны США в отношении России, противоречат базовым основам правовой системы любой современной конституционной демократии. Он напомнил, что в 2021 году Министерство финансов США заявляло, что санкции должны выступать инструментом для достижения политических целей. В этом контексте Минфин США относит неподконтрольные страны, международные технологические платформы и инновации к факторам риска, которые подрывают глобальное доминирование американской финансовой системы.

«Из заявленных Минфином США принципов следует, что для того, чтобы подвергнуться санкциям, не нужно быть преступником. Достаточного того, чтобы действия того или иного субъекта противоречили политическим или экономическим целям США или просто конкурировали с ними», — подчеркнул глава «Роснефти».

Санкции, которые вводятся по надуманным основаниям, являются сфальсифицированными и неправомерными, уверен Игорь Сечин, и тому есть масса примеров.

«Официальные лица администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно обвинили нашу Компанию в поставках иранской нефти в Европу. Под давлением американской администрации в апреле 2022 года, Греция задержала российский танкер. Греческий суд принял решение в пользу США, обвинив танкер в перевозке иранской нефти. Хотя судно не нарушало никаких законов, под давлением американской администрации греческий суд принял решение в пользу США, поддержав конфискацию и отправку нефти в Штаты. Позже, однако, ему пришлось это решение отменить.

Санкционный произвол США и ЕС по подведению любого лица под санкции не требует сбора каких-либо доказательств», — считает Сечин.

«Можно констатировать, что введенное еще в римском праве в III веке понятие презумпции невиновности сегодня уничтожено — все, против кого объявляются санкции, изначально являются виновными, без всяких оснований, что оправдывает любые незаконные действия», — подытожил Игорь Сечин.