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Горняков обесточенной из-за удара ВСУ шахты в Донецке вывели на поверхность

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Все горняки обесточенной при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты им. Засядько в Донецке подняты на поверхность. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на минугля и энергетики ДНР в субботу, 18 июня.

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«Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет», — указали в ведомстве.

Под землей находились 77 горняков.

13 июня Донецк подвергся одному из самых ожесточенных обстрелов со стороны Украины за всё время конфликта. Горожан призвали без надобности не покидать дома, во время обстрела оставаться в убежищах.

Шахта имени Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году. Это одно из крупнейших предприятий угольной отрасли в регионе. Она находится в прифронтовом Киевском районе Донецка. Неоднократно подвергалась обстрелам.

Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. 24 февраля на фоне обострения в регионе Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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