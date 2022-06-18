ПВО РФ сбили украинский Су-25 и вертолет Ми-24 в ДНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в субботу, 18 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Накануне ПВО России сбили украинский Су-25 в Харьковской области в районе населенного пункта Мазановка. также были сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

Армия России также перехватила ракету украинского комплекса «Точка-У» в районе поселка Красный Луч в ЛНР и восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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