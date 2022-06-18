Игорь Сечин высоко оценил потенциал проекта «Восток Ойл»

Уникальный по масштабам проект «Восток Ойл» станет не только крупнейшим источником поставок нефти на мировой рынок, но и мощным локомотивом для развития целого ряда отраслей реального сектора экономики, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в докладе «Новый мировой энергорынок: крестовый поход против российской нефти и где "Ноев Ковчег"?» «Роснефть» уже ведет добычу на месторождениях Ванкорского кластера, которые входят в проект Восток Ойл, используя самые современные технологии и демонстрируя высочайшие показатели эффективности по сравнению со средними по отрасли" — подчеркнул глава «Роснефти».

«Восток Ойл» на сегодняшний день является крупнейшим в мире новым проектом нефтедобычи. Ресурсная база проекта — 6,2 млрд тонн нефти — подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами. Нефть «Восток Ойла» характеризуется уникальными премиальными качествами — крайне низким содержанием серы от 0,01% до 0,1% и низкой плотностью. Потенциал проекта высоко оценили крупнейшие международные инвестиционные банки: так, оценка J.P. Morgan составила $114 млрд, Raiffeisen — $90 млрд, Citi — $86 млрд, Goldman Sachs — $85 млрд, Bank of America — $70 млрд.

«Роснефть» уже ведет добычу на месторождениях Ванкорского кластера, которые входят в проект Восток Ойл, используя самые современные технологии и демонстрируя высочайшие показатели эффективности по сравнению со средними по отрасли. Результаты геологоразведки кратно превышают прогнозы, что позволяет уверенно планировать высокие уровни добычи на многие десятилетия c поэтапным выходом на объем до 115 млн тонн нефти в 2033 году«, — отметил глава «Роснефти».

Реализация проекта для «Роснефти» не вызывает ни технологических, ни ресурсных сложностей, подчеркнул Сечин. По его словам, компания обладает необходимыми компетенциями, знаниями и опытом реализации таких проектов. 98% оборудования и материалов, используемые в работе, — отечественного производства.

По мнению Игоря Сечина, поект «Восток Ойл» окажет значительное влияние на развитие не только нефтегазового сектора, но и российской экономики в целом, определив новую роль России на мировом рынке. «Уникальный по масштабу проект Восток Ойл становится локомотивом, который тянет за собой развитие целых отраслей реального сектора экономики за счет мультипликативного эффекта вложенных инвестиций. В условиях сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора, Восток Ойл является единственным проектом в мире, способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов, при этом обладая высочайшими показателями эффективности и устойчивости. Реализация проекта обеспечит рост капитализации и создаст мощный синергетический эффект для государства. Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, является спасительным Ковчегом», — заявил Игорь Сечин.