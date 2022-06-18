Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубани
Туристический автобус попал в ДТП на Кубани, пострадали 11 человек, сообщила прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, автобус с туристами в поселке Мезмай врезался в дерево из-за отказа тормозной системы. При этом попутно автобус задел четыре автомобиля.
В салоне находились 22 пассажира. Травмы получили 11 человек. По факту ДТП прокуратура начала проверку.
«В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадало 11, им причинены повреждения различной степени тяжести, один человек, водитель, находится в тяжелом состоянии, диагнозы устанавливаются в больнице», — говорится в сообщении.
Сообщается, что погибших, по предварительной информации, нет.
В минздраве региона уточнили, что в автобусе находились студенты. Они ехали на практику.
16 июня двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области. По предварительной версии, женщина-водитель автомобиля Kia при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество машине Ford.