Контрактный адрес: как госзаказ поможет импортозамещению

Увеличение объема российских товаров, создание государственных заказов для развития локального производства, импортозамещение продукции, которую нельзя сейчас привезти в Россию — эти темы стали одними из ключевых на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2022 году прошел с 15 по 18 июня. Эксперты полагают, что не все иностранные товары возможно заменить на отечественные в кратчайшие сроки, чиновники в ответ приводят данные по уже запущенному производству, причем серийному. В каких сферах уже давно почти всё сделано, а где это почти нереально, «Известия» выясняли вместе с гостями ПМЭФ-2022.

«Сделано в России»

На юбилейном ПМЭФ 16 июня прошла сессия под названием «Национальный бренд «Сделано в России». На ней бизнес и эксперты обсудили, как можно расширить присутствие товаров российского производства на локальном рынке, как повысить их популярность среди потребителей и какова роль регуляторов в этих процессах.

Еще на сессии объявили о запуске Индекса настроений предпринимателей «Сделано в России» для преодоления сложностей, связанных с поддержкой отечественных предпринимателей.

Об импортозамещении говорил, в частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его мнению, в экономике России произошли необратимые, но в то же время позитивные изменения — скептики говорили о том, что качество будущей отечественной продукции будет низким, о популистском характере программы, о том, что ряд мер господдержки так и останутся на бумаге. Однако России удалось добиться впечатляющих результатов, причём не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, финансовом секторе, сфере высоких технологий, отметил он.

— Наш лучший ответ критикам и скептикам — результаты. По 130 проектам уже началось производство серийной продукции. Создано свыше 32 тыс. новых рабочих мест, из них 16 тыс. — высокопроизводительных, — рассказал министр официальному журналу ПМЭФ, добавив, что импортозамещение привело к росту конкурентоспособности и качества отечественного производства

Коснулся этой темы и заместитель главы Минфина Алексей Лавров. По его мнению, дополнительным драйвером для развития российского производства и замещения тех предметов, которые сейчас нельзя привезти в Россию, может стать государственный заказ. Сейчас Минфин не видит сбоев при осуществлении закупок, отметил Лавров.

Поговорили на форуме и об альтернативных решениях в IT-бизнесе. Как отметил заместитель министра цифрового развития Максим Паршин, эта сфера становится ключевым фактором в достижении технологической независимости страны, и от его успехов, без преувеличения, зависит будущее российской промышленности и бизнеса.

Российская экономика в целом оказалась более устойчивой, чем предполагали западные и отечественные специалисты, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2022 глава Минэка Максим Решетников. По его мнению, настало время понять, какие структурные изменения происходят и какие отрасли впишутся в новые рынки.

— Также надо понимать, что делать с этими предприятиями. Главное — какие новые предприятия, отрасли и компетенции стране предстоит создать, в том числе в рамках импортозамещения. России предстоит очень и очень много работы, никакой расслабленности места сейчас нет, — заверил Максим Решетников.

Отвечая на вопрос «Известий» о курсе рубля, глава Минэка поделился ближайшими планами правительства на валютную политику.

— К нам уже пришли производители сельхозпродукции, мяса, кто активно экспортирует, и говорят: «Мы прошли точку, сейчас торгуем в убыток. Сколько-то мы можем это поддержать, потому что ранее заработали, рынок сохранить, но долгосрочно? Ребята, скажите: этот курс надолго? Если в моменте, то мы переживем. Если надолго, надо пересматривать все планы», — пересказал Максим Решентиков. — Бизнесу главное знать, на что ориентироваться. Мы в конце июня будем серьезно пересматривать прогноз по курсу рубля и другие параметры уточнять, потому что это крайне важно сейчас для бизнеса.

От слов к замещению

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на полях ПМЭФ рассказал о построении единой ИТ-архитектуры группы компаний на принципах импортозамещения.

— Группа «Россети» фактически раскрывает свои потребности и требования к программному обеспечению и оборудованию. Рассчитываем, что это будет стимулом для высокотехнологичных компаний — разработчиков программного обеспечения, поскольку позволит сориентировать рынок, снизить издержки, улучшить конкурентную среду, — считает Андрей Рюмин. Он подчеркнул, что импортозамещение компании в последние годы превышает 90%.

По мнению старшего научного сотрудника Лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Александра Дерюгина, Россия может быстро осуществить импортозамещение только в тех областях и отраслях, в которых к этому есть хорошие перспективы. Например, у продовольственной отрасли: заменить иностранное присутствие здесь можно достаточно быстро, считает эксперт.

— То, что можно сделать достаточно скоро, надо озадачиться и сделать. У нас есть научные базы и специалисты там, где есть наработки и где мы можем сделать быстро, надо брать и делать, — заявил Андрей Рюмин.

Серьезная проблема с заменой зарубежных комплектующих есть только в создании чипов и микроэлектроники. В этом сегменте, по мнению Александра Дерюгина, Россия тоже в итоге сможет восполнить иностранные продукты, но для этого потребуется слишком много времени.

Некоторые вещи нельзя заменить полностью, сказал «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в кулуарах форума, отметив, что сегодня Россия вышла на качественно новый уровень и его надо сохранять.

— Есть некоторые вещи, которые невозможно заменить на все 100%. Например, лекарственная база, вся субстанция, на весь мир делают Китай, Индия. Не важно, кто производит лекарства, американцы, французы или мы, — заметил Михаил Ковальчук.

Он добавил, что России предстоит лишь восстановить то, что наша страна в какой-то момент не производила сама, и подобный опыт у нас уже есть.