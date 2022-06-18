«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

Поставки по газопроводу «Турецкий поток» приостановят из-за ежегодного планового технического обслуживания. Об этом в субботу, 18 июня, сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — отметили в госкопорации.

По данным «Газпрома», приостановка транспортировки газа была заранее согласована со всеми сторонами.

Газ по «Турецкому потоку» поставляется из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. По газопроводу проходят 31,5 млрд куб. м газа ежегодно.

Как добавляет «Газета.Ru», итальянские власти из-за проблем с поставками газа из России рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. В настоящий момент в Италию поступает 155 млн куб. м газа по сравнению с доступными 195 млн куб. м.

Министерство экологической модернизации и трансформации Италии может на предстоящей неделе повысить текущий уровень предупреждения до уровня «опасности» в области энергоснабжения в случае продолжения сокращения поставок энергоресурса.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

Ранее в июне из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановили на срок в две недели.

На фоне сообщений о сокращении поставок цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. Стоимость выросла почти на 25%.