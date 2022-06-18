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В Москве «заминировали» здания с требованием освободить британских наемников

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Неизвестные сообщили о якобы минировании сразу несколько зданий в центре Москвы в пятницу, 17 июня, требуя освобождения осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) британских наемников. Об этом в субботу сообщил «Известиям» информированный источник.

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«Примечательны не только требования, которыми сопровождались угрозы, но и сам способ, которым были доставлены сообщения. В посланиях указывалось, что во избежание взрывов нужно освободить приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников», — рассказал собеседник.

По его словам, неизвестные обещали раскрыть местонахождение всех бомб и объяснить, как их обезвредить. Взамен они требовали, чтобы власти республики согласились освободить содержащихся под стражей Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брахина. В случае невыполнения требований в течение трех часов злоумышленники пообещали взорвать все бомбы.

По данным «Известий», сообщения о «минировании» поступили сразу в несколько отделов полиции в центре Москвы. В частности, речь шла о более полутора десятка зданий на улицах Мясницкая, Шаболовка, Большая Переяславская и других. Среди них несколько объектов Высшей школы экономики.

Несмотря на явные признаки того, что сообщения ложные, все объекты проверили. Ничего подозрительного на местах обнаружено не было. Предположительно, в произошедшем задействованы иностранные спецслужбы.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил двоих иностранных наемников из Великобритании — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни. Также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

Как заявил по итогам заседания председательствующий коллегии по делу Александр Никулин, доказательства, которые представила сторона обвинения, позволили суду вынести обвинительный приговор.

Судебный процесс над иностранными наемниками начался в Донецке 7 июня. Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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