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Захарова прокомментировала рекомендации Еврокомиссии странам ЕС

Захарова: Брюссель призывает страны разрывать сотрудничество с РФ даже в сферах, не попавших под санкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Брюссель без стеснения призывает страны Евросоюза разрывать сотрудничество с Россией даже в сферах, которые не попали под санкции. Об этом в субботу, 18 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рекомендации Еврокомиссии в адрес стран ЕС.

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Ранее рекомендации по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству, малому и среднему бизнесу опубликовал гендиректорат Еврокомиссии. Они размещены на сайтах профильных ведомств стран ЕС. При этом, как предположила Захарова, подобные рекомендации рассылаются и по столицам европейских стран.

По словам дипломата, Еврокомиссия таким образом не только смотрит сквозь пальцы на практику расширительной трактовки санкционного законодательства, но и активно ее насаждает.

«С рвением, достойным лучшего применения, Брюссель без стеснения призывает государства — члены ЕС разрывать сотрудничество с нашей страной даже по техническим вопросам и в тех сферах, которые не подпадают под действие антироссийских рестрикций», — отметила дипломат.

Также Захарова указала, что заявления Брюсселя о том, что введенные санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит не угрожают глобальной продовольственной безопасности, «ровным счетом ничего не стоят». Дипломат призвала Евросоюз перестать вводить в заблуждение международное сообщество, утверждая, что ЕС не имеет никакого отношения к трудностям, которые возникли с доставкой зерна и удобрений из России в другие страны.

Ранее, 15 июня, сенатор Алексей Пушков отметил, что поточный метод введения антироссийских санкций не имел эффекта. Это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самого Запада не был предусмотрен.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что Евросоюз и США снимут санкции против России только при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере. Он заявил, что Запад будет упрямиться до последнего, так как не может признать, что терпит поражение в этом противостоянии.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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