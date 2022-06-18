«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

Поставки по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщила 18 июня пресс-служба «Газпрома» в Telegram.



«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — указано в сообщении.



«Газпром» отметил, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми сторонами заблаговременно.

По «Турецкому потоку» газ поставляется из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность трубопровода - 31,5 млрд куб. м газа в год.



Ранее в июне из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановили на срок в две недели. Кроме того, «Газпром» сообщил о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» из-за того, что компания Siemens не вернула после ремонта газовые турбины из Канады.

На фоне сообщений о сокращении поставок цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. Стоимость выросла почти на 25%.

17 июня американские СМИ узнали, что Европа начала отбор газа из хранилищ, запасенного на зиму.