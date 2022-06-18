Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжили переговоры с украинскими боевиками, находящимися на заводе «Азот» в Северодонецке, о возможной сдаче националистов в плен. Об этом 18 июня рассказал комендант города Виктор Дубина.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне со второй проходной завода «Азот» в Северодонецке вышли двое граждан. Как сообщил «Известиям» источник, информация об их состоянии уточняется.

Ранее в этот день посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал об отсутствии договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот». Причиной дипломат назвал отказ Украины прекратить огонь.

По его словам, для эвакуации мирных граждан необходимо уничтожить позиции ВСУ вокруг Лисичанска.

17 июня офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что некоторые украинские военнослужащие, которые находятся на территории «Азота», начали сдаваться в плен.

Украинские боевики блокированы на территории «Азота» с 16 июня. Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц, но 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе ухудшилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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