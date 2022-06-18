«Газпром» объявил о приостановке поставок газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» с 21 по 28 июня приостановит поставки газа по двум ниткам «Турецкого потока» для техобслуживания. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что приостановка работ согласована со всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

14 июня «Газпром» также сообщил о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток». Причиной стало то, что компания Siemens не вернулась после ремонта газовые турбины. Кроме того, в июне также было запланировано техническое обслуживание газопровода.

Так, агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что Немецкий концерн Siemens не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток – 1» после ремонта в Канаде из-за введенных санкций в отношении России. Он также сообщил, что вторую подлежащую регулярному техническому обслуживанию турбину в настоящий момент невозможно отправить за границу, так как «по техническим причинам» ремонт составляющих производится исключительно на заводе Siemens Energy в Монреале.

Из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа.

На фоне сообщений о сокращении поставок цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. Стоимость выросла почти на 25%.

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение нескольких лет. По словам Новака, на фоне происходящего Европу ждут серьезные проблемы при прохождении отопительного сезона. В частности, власти Германии предупредили немцев о «сложной осени и зиме» из-за цен на энергоресурсы и призвали снизить температуру в домах ради экономии газа. В то же время член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

Кроме того, как сообщило 17 июня агентство Bloomberg, страны Европы начали вынужденно использовать газ из резервных хранилищ, предназначенных для потребления в зимний сезон. Запасы в европейских газовых хранилищах впервые с середины апреля сократились на 1%. В обычное время летом они только пополняются, а полученное топливо хранится до начала зимы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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